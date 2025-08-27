Большое возвращение телевикторины! Смотри онлайн премьеру Поле 3 сезон 1 выпуск от 27.08.2025!

Новый сезон интеллектуального шоу стартует с новым сезоном и еще большей порцией драйва. Игроки будут соревноваться за четверть миллиона гривен, а уже в первом выпуске нас ждут интересные дуэли! Драйвовое противостояние тиктокера и рекрутера, проверка знаний локаций топ кино и экзамен за 45 секунд на знание столиц мира. Хватит ли участникам знаний, чтобы не уехать домой сразу после первой игры? Узнай после просмотра – смотри Поле 3 сезон 1 выпуск от 27.08.2025 в хорошем качестве на сайте Нового канала!

Но это еще не все – в новом сезоне появится бонус «Золотая территория». Игрок, который одолеет трех соперников подряд, получает дополнительные 5 секунд в будущих играх. Решится ли кто-нибудь рискнуть и стать обладателем преимущества? Стань свидетелем самых горячих раундов интеллектуального шоу страны! Включай проект Поле 1 выпуск 3 сезон от 27 августа 2025!

Поле

Поле 3 сезон