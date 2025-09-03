Дивись онлайн Поле 3 сезон 2 випуск від 03.09.2025! На тебе чекають дуелі, які змусять і сміятися, і дивуватися широким знанням гравців! Учасники поринуть у світ магії, українського спорту, дитячого кіномистецтва, а ще спробують вгадати за фото обкладинок альбомів світових та українських зірок. Але це не всім легко вдасться. Хто не впізнає альбом Монатіка? Хто розгубиться, дивлячись на культові обкладинки ABBA та Queen? Відповіді дасть 2 випуск телевікторини Нового каналу Поле.

Не менш захопливою стане битва фанів світу Гаррі Поттера. Тату-майстер Олександр, який виріс на цій історії, зустрінеться з юною та палкою фанаткою Кірою. Хто з них зможе назвати більше персонажів і магічних істот? Переможе найсильніший, і не завдяки магії, а знанням! Дивись онлайн у хорошій якості на сайті Нового каналу проєкт Поле 2 випуск 3 сезон від 27 серпня 2025!

