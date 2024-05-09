09 мая

Поле 10 выпуск смотреть онлайн

Смотри онлайн проект Поле 2024 10 выпуск от 09.04.2024 на сайте Нового канала. Познакомься с участником программы, который претендует стать будущим президентом Украины!

Андрей – военный-доброволец и основатель благотворительной организации из Белой Церкви. Мужчина стремится победить зло и имеет собственные амбиции – оставить след в истории и стать достойным лидером нашей нации. Андрей имеет образование по международным отношениям и управлению и на шоу Поле выбрал категорию Мировые лидеры, поэтому, кажется, преобладает над своим соперником. Помогут ли его знания в этой тематике обыграть дуэлянта Даниила? Узнай прямо сейчас – смотри проект Поле 2024 10 выпуск.

Поле 2024

Поле 2024 9 выпуск

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Новости проекта
Поле 10 выпуск смотреть онлайн

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Поле 10 выпуск смотреть онлайн

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