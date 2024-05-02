Смотри онлайн проект Поле 2024 9 выпуск от 02.05.2024 на сайте Нового канала – не пропусти эпическую дуэль с популярными видеоиграми и упорную игру одной участницы, которая переиграла сразу четырех дуэлянтов!

В этом выпуске ты узнаешь больше о блюдах, литературе, технологиях и искусстве! А наблюдать за игрой одной из участниц проекта Поле будет очень интересно, ведь девушка уверенно преодолеет четыре раунда подряд! Так же хорошо, как игрок, ты знаешь, где находятся самые известные здания и сооружения мира? В каких городах стоят Колизей, Тауэрский мост и Бранденбургские ворота? Проверь себя – смотри онлайн проект Поле 2024 9 выпуск на сайте Нового канала!

Поле 2024

Поле 2024 8 выпуск