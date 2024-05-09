Дивись онлайн проєкт Поле 2024 10 випуск від 09.04.2024 на сайті Нового каналу. Познайомся з учасником програми, який претендує стати майбутнім президентом України!

Андрій – військовий-доброволець і засновник благодійної організації з Білої Церкви. Чоловік прагне перемогти зло та має власні амбіції – залишити слід в історії та стати гідним лідером нашої нації. Андрій має освіту з міжнародних відносин та управління та на шоу Поле обрав категорію Світові лідери та , тож, здається, переважає над своїм суперником. Чи допоможуть його знання в цій тематиці обіграти дуелянта Данила? Дізнайся просто зараз – дивись проєкт Поле 2024 10 випуск.

Поле 2024

Поле 2024 9 випуск