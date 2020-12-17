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Узнай в 8 серии молодежного триллера Перші ластівки. Zалежні, чем закончилось расследование Киры Зотовой и кто на самом деле убил студента! Никто не знал, что он был связан с наркотиками. Но это была не единственная тайна, которую скрывал парень. Что скрывала его бабушка, почему она так настаивала, чтобы прирожденный математик учился на факультете журналистики? Что рассказала Наташа из ТЮЗа, которой он когда-то признавался в любви? И были ли у него когда-либо серьезные чувства к Карине, о которых он писал в своем письме Кире? В финальной серии молодежного триллера многие окажутся не теми, кем казались на первый взгляд! Смотри онлайн Перші ластівки. Zалежні 8 серия на Новом канале.

Смотреть онлайн 7 серию сериала Перші ластівки. Zалежні от 17.12.2020