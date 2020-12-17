Video: Карину похитили! Чего хотят преступники? Перші ластівки. Zалежні. Серия 7

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17 декабря

Карину похитили! Чего хотят преступники? Перші ластівки. Zалежні. Серия 7

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В 7 серии молодежного триллера Перші ластівки. Zалежні Карина оказалась в заложниках. Ева и Альбина начали звонить подруге. Вместо Карины ответил мужчина, чей голос Альбина с ужасом узнала, – это тот самый курьер, который пытался ее убить! Что будет с Кариной? Узнай прямо сейчас. Адрес, который назвала Кира, привел студентов к ячейке на вокзале, где лежало письмо от Ивана. В нем парень изложил всю свою историю за последний год, начиная с поступления на журфак. Кем же работал Ваня и кому он перешел дорожку? Узнай прямо сейчас – смотри Перші ластівки. Zалежні 7 серия на Новом канале.

Смотреть онлайн 6 серию сериала Перші ластівки. Zалежні от 16.12.2020

Карину похитили! Чего хотят преступники? Перші ластівки. Zалежні. Серия 7
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