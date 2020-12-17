Video: Розкриється страшна правда про смерть студента. Перші ластівки. Zалежні. Серія 8

Дивіться серіал Перші ластівки (2 сезон) Zалежні 8 серія онлайн на Новому каналі - ефір від 17.12.2020. Нова серія Перші ластівки Залежні 2020 дивіться онлайн
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17 грудня

Розкриється страшна правда про смерть студента. Перші ластівки. Zалежні. Серія 8

Вибач! Зараз відео недоступне. Серія для перегляду буде відкрита пізніше.

Дізнайся в 8 серії молодіжного трилера Перші ластівки. Zалежні, чим закінчилося розслідування Кіри Зотової та хто насправді вбив студента! Ніхто не знав, що він був пов’язаний з наркотиками. Але це була не єдина таємниця, яку приховував хлопець. Що приховувала його бабуся, чому вона так наполягала, щоб природжений математик вчився на факультеті журналістики? Що розповіла Наташа з ТЮГу, якій він колись зізнавався в любові? І чи були у нього будь-коли серйозні почуття до Карини, про які він писав у своєму листі Кірі? У фінальній серії молодіжного трилера багато хто виявиться не тими, ким здавався на перший погляд! Дивись онлайн Перші ластівки. Zалежні 8 серія на Новому каналі.

Дивитися онлайн 7 серію серіалу Перші ластівки. Zалежні від 17.12.2020

Розкриється страшна правда про смерть студента. Перші ластівки. Zалежні. Серія 8
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