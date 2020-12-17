Video: Каріну викрали! Чого хочуть злочинці? Перші ластівки. Zалежні. Серія 7

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17 грудня

Каріну викрали! Чого хочуть злочинці? Перші ластівки. Zалежні. Серія 7

Вибач! Зараз відео недоступне. Серія для перегляду буде відкрита згодом

У 7 серії молодіжного трилера Перші ластівки. Zалежні Каріна опинилася в заручниках. Єва та Альбіна почали дзвонити подрузі. Замість Каріни відповів чоловік, чий голос Альбіна з жахом впізнала, – це той самий кур'єр, який намагався її вбити! Що буде з Каріною? Дізнайся просто зараз. Адреса, яку назвала Кіра, привела студентів до комірки на вокзалі, де лежав лист від Івана. У ньому хлопець виклав всю свою історію за останній рік, починаючи зі вступу на журфак. Ким же працював Ваня і кому він перейшов доріжку? Дізнайся просто зараз – дивись Перші ластівки. Zалежні 7 серія на Новому каналі.

Дивитися онлайн 6 серію серіалу Перші ластівки. Zалежні від 16.12.2020

Каріну викрали! Чого хочуть злочинці? Перші ластівки. Zалежні. Серія 7
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