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В 6 серии Перші ластівки. Zалежні Назар решил произвести впечатление на Киру весьма странным образом. Он раскопал тайну ее прошлого: одна доверчивая студентка уже погибла по вине Зотовой! Неужели остальных ждет такая же участь? Несмотря на свое поведение, Назар чувствует, что влюблен в Киру. Что он будет делать, если узнает, за что она получила Пулитцеровскую премию? Альбина в 6 серии Перші ластівки. Zалежні пытается понять, что делать со своей жизнью дальше. Сначала на нее напали, потом она узнала, что отец никогда не любил ее мать, а она никогда не была желанным ребенком. Плюс ко всему, информация о ее сомнительной деятельности просочилась в открытый доступ. Какие последствия ждут звезду инстаграма? Смотри в сериале Перші ластівки. Zалежні 6 серия онлайн.

Смотреть онлайн 5 серию сериала Перші ластівки. Zалежні от 16.12.2020