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Смотри 5 серию молодежного триллера Перші ластівки. Zалежні на Новом канале! Карина узнала о том, что беременна. Ева переживает за подругу, которая весь день где-то пропадает. Мать Евы узнала о том, что ее дочь оказалась замешана в незаконной сделке. Ева до сих пор не расплатилась с долгом, и меньше всего ей нужны проблемы с матерью. В 5 серии сериала Перші ластівки. Zалежні она найдет неожиданного спасителя. Кого? Узнай прямо сейчас! Альбина и Влад продолжают свое расследование. Альбина пытается узнать у Леши, что выяснила команда Киры, но парень молчит. Вместо этого он делится информацией с кем-то другим… В ходе расследования Альбина и Влад постепенно сближаются. Что будет делать парень, когда блогерша окажется в смертельной опасности? Узнай прямо сейчас – смотри Перші ластівки. Zалежні 5 серия онлайн!

Смотреть онлайн 4 серию сериала Перші ластівки. Zалежні от 15.12.2020