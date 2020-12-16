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Дивись 5 серію молодіжного трилера Перші ластівки. Zалежні на Новому каналі! Каріна дізналася про те, що вагітна. Єва переживає за подругу, яка весь день десь пропадає. Мати Єви дізналася про те, що її дочка замішана в незаконній оборудці. Єва досі не розплатилася з боргом, і найменше за все їй потрібні проблеми з матір'ю. У 5 серії серіалу Перші ластівки. Zалежні вона знайде несподіваного рятівника. Кого? Дізнайся просто зараз! Альбіна та Влад продовжують своє розслідування. Альбіна намагається дізнатися у Льоші, що з'ясувала команда Кіри, але хлопець мовчить. Замість цього він ділиться інформацією з кимось іншим... В ході розслідування Альбіна і Влад поступово зближуються. Що буде робити хлопець, коли блогерка опиниться в смертельній небезпеці? Дізнайся просто зараз – дивись Перші ластівки. Zалежні 5 серія онлайн!

Дивитися онлайн 4 серію серіалу Перші ластівки. Zалежні від 15.12.2020