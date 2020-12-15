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В 4 серии сериала Перші ластівки. Zалежні Леша пойдет на собеседование в редакцию, где работал Иван. Кира поручит ему узнать, сколько зарабатывал покойный Кожух. Откуда у мальчика-сироты неожиданно взялись деньги на брендовые вещи? Узнай прямо сейчас! Кира разозлится на Альбину и Влада за то, что они не послушали ее советов и отправились на встречу с человеком, не узнав, кто он такой. Кира запретит им заниматься расследованием дальше, однако парочку это не остановит. Альбина и Влад поедут в пансионат к бабушке Кожуха. Соседка старушки отведет Альбину в сторонку, чтобы рассказать ей какой-то секрет о Ване… Будет ли ее информация полезной? Смотри в сериале Перші ластівки. Zалежні 4 серия.

Смотреть онлайн 3 серию сериала Перші ластівки. Zалежні от 15.12.2020