Извини! Сейчас видео недоступно. Серия для просмотра будет открыта позже.

В 3 серии молодежного триллера Перші ластівки. Zалежні Кира выбрала студентов, которые лучше всех справились с ее заданием. Ими оказались Леша, Ева, Влад и Альбина. Студентов очень удивил выбор преподавательницы. Влад ничего не написал в своей работе, кроме одной фразы: «Я его не знал». Почему же тогда выбор Киры упал именно на них? Неужели она догадывается, что это Влад с Альбиной обнаружили тело несчастного? Полиция накрыла наркопритон в пансионате для престарелых. По удивительному стечению обстоятельств именно в этом пансионате живет бабушка покойного Вани. Или же это не совпадение? Назар тоже начал свое расследование, но интересует его вовсе не смерть однокурсника. Его интересует сама Кира… Смог ли он узнать что-то о преподавательнице? Смотри в сериале Перші ластівки. Zалежні 3 серия на Новом канале.

Смотреть онлайн 2 серию сериала Перші ластівки. Zалежні от 14.12.2020