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У 4 серії серіалу Перші ластівки. Zалежні Льоша піде на співбесіду до редакції, де працював Іван. Кіра доручить йому дізнатися, скільки заробляв покійний Кожух. Звідки у хлопчика-сироти несподівано взялися гроші на брендові речі? Дізнайся просто зараз! Кіра розсердиться на Альбіну та Влада за те, що вони не послухали її порад і вирушили на зустріч з чоловіком, не дізнавшись, хто він такий. Кіра заборонить їм займатися розслідуванням далі, проте пару це не зупинить. Альбіна та Влад поїдуть у пансіонат до бабусі Кожуха. Сусідка старенької відведе Альбіну в бік, щоб розповісти їй якийсь секрет про Івана… Чи буде її інформація корисною? Дивись у серіалі Перші ластівки. Zалежні 4 серія.

Дивитися онлайн 3 серію серіалу Перші ластівки. Zалежні від 15.12.2020