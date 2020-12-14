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Во 2 серии Перші ластівки. Zалежні в общежитии случился большой переполох после того, как тело одного из студентов обнаружили в туалете. Полиция пришла к выводу, что парень покончил с собой. Среди контактов в его телефонной книге есть некто «Друг», а это очень напоминает о той самой игре, которая стоила жизни уже многим детям.

Кира не верит в то, что студент покончил с собой из-за несчастной любви или других молодежных проблем. В тот вечер в общежитии неожиданно выключился свет. Журналистка уверена: это была часть плана убийцы. Кира решила заняться собственным расследованием. Она предложила студентам вспомнить все, что произошло в тот день, и написать ей свои версии произошедшего. Кира выберет четыре лучшие работы и назначит авторов своими помощниками в этом деле. Кому повезет? Узнай во 2 серии молодежного триллера Перші ластівки. Zалежні!

Смотреть онлайн 1 серию сериала Перші ластівки. Zалежні от 14.12.2020