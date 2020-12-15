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У 3 серії молодіжного трилера Перші ластівки. Zалежні Кіра обрала студентів, які краще за всіх впоралися з її завданням. Ними виявилися Льоша, Єва, Влад і Альбіна. Студентів дуже здивував вибір викладачки. Влад нічого не написав у своїй роботі, крім однієї фрази: «Я його не знав». Чому ж тоді вибір Кіри впав саме на них? Невже вона здогадується, що це Влад з Альбіною виявили тіло нещасного? Поліція викрила наркопритон у пансіонаті для людей похилого віку. За дивним збігом обставин саме в цьому пансіонаті живе бабуся покійного Вані. Або ж це не збіг? Назар теж почав своє розслідування, але цікавить його зовсім не смерть однокурсника. Його цікавить сама Кіра… Чи зміг він дізнатися щось про викладачку? Дивись в серіалі Перші ластівки. Zалежні 3 серія на Новому каналі.

Дивитися онлайн 2 серію серіалу Перші ластівки. Zалежні від 14.12.2020