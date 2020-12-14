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У 2 серії Перші ластівки. Zалежні в гуртожитку стався великий переполох після того, як тіло одного зі студентів знайшли в туалеті. Поліція дійшла висновку, що хлопець наклав на себе руки. Серед контактів в його телефонній книзі є якийсь «Друг», а це дуже нагадує про ту саму гру, яка коштувала життя вже багатьом дітям.

Кіра не вірить в те, що студент наклав на себе руки через нещасливе кохання чи інші молодіжні проблеми. Того вечора в гуртожитку несподівано вимкнулося світло. Журналістка впевнена: це була частина плану вбивці. Кіра вирішила зайнятися власним розслідуванням. Вона запропонувала студентам згадати все, що сталося в той день, і написати їй свої версії події. Кіра вибере чотири найкращі роботи і призначить авторів своїми помічниками в цій справі. Кому пощастить? Дізнайся у 2 серії молодіжного трилера Перші ластівки. Zалежні!

Дивитися онлайн 1 серію серіалу Перші ластівки. Zалежні від 14.12.2020