Video: Кровавая вечеринка в общежитии: Друг возвращается? Перші ластівки. Zалежні. Серия 1

Смотрите сериал Перші ластівки (2 сезон) Zалежні 1 серия онлайн на Новом канале - эфир от 14.12.2020. Новая серия Перші ластівки Залежні 2020 смотрите онлайн
Новый канал / Первые ласточки / Zалежні / Кровавая вечеринка в общежитии: Друг возвращается? Перші ластівки. Zалежні. Серия 1
14 декабря

Кровавая вечеринка в общежитии: Друг возвращается? Перші ластівки. Zалежні. Серия 1

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Не пропусти долгожданную премьеру – смотри 1 серию Перші ластівки. Zалежні на Новом канале! Абсолютно новая история. Новые герои. Старая игра, которая все так же ведет наивных молодых людей к гибели… Кто станет жертвой на этот раз? Узнай прямо сейчас!

Игру «Перші ластівки…» называют социальной пандемией. Незнакомцы пишут подросткам под псевдонимом «Друг» и затягивают их в опасную игру, в которой нет победителей. Участники добровольно расстаются с жизнью, следуя указкам неизвестного «Друга».

Герои молодежного триллера учатся на факультете журналистики. Гранит науки интересует их не так сильно, как алкоголь, наркотики и беспорядочные связи. Так стоит ли во всем винить «Друга»? Что изменится в жизни студентов, когда у них появится новая преподавательница Кира Зотова, которая в прошлом получила тяжелую психологическую травму? И что будет, если кто-то из них окажется затянутым в эту страшную игру? Узнай прямо сейчас – смотри Перші ластівки. Zалежні 1 серия онлайн.

Смотреть онлайн Первые ласточки

Кровавая вечеринка в общежитии: Друг возвращается? Перші ластівки. Zалежні. Серия 1
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