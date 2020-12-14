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Не пропусти долгожданную премьеру – смотри 1 серию Перші ластівки. Zалежні на Новом канале! Абсолютно новая история. Новые герои. Старая игра, которая все так же ведет наивных молодых людей к гибели… Кто станет жертвой на этот раз? Узнай прямо сейчас!

Игру «Перші ластівки…» называют социальной пандемией. Незнакомцы пишут подросткам под псевдонимом «Друг» и затягивают их в опасную игру, в которой нет победителей. Участники добровольно расстаются с жизнью, следуя указкам неизвестного «Друга».

Герои молодежного триллера учатся на факультете журналистики. Гранит науки интересует их не так сильно, как алкоголь, наркотики и беспорядочные связи. Так стоит ли во всем винить «Друга»? Что изменится в жизни студентов, когда у них появится новая преподавательница Кира Зотова, которая в прошлом получила тяжелую психологическую травму? И что будет, если кто-то из них окажется затянутым в эту страшную игру? Узнай прямо сейчас – смотри Перші ластівки. Zалежні 1 серия онлайн.

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