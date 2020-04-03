Максим Самчик и Ангелина Трандафилова поженились!

Актеры «Первых ласточек» и «Новенькой» официально стали мужем и женой. И никакой карантин не стал помехой их любви!

На своей страничке в Instagram Максим Самчик, сыгравший Федю в сериале Нового канала «Первые ласточки» и Ангелина Трандафилова, исполнившая роль Агаты в «Новенькой» официально завили о том, что они теперь муж и жена.

На фото в сети молодожены позируют возле ЗАГСа в городе Бровары. Парочка улыбается и радостно демонстрирует обручальные кольца.

С Новым каналом Ангелина поделилась своими эмоциями и рассказала, как они готовились к одному из самых важных событий в жизни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram angelina_trandafilova 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– У нас были разговоры и споры о том, какую свадьбу делать, и делать ли вообще еще до того, как подавали заявление, – рассказывает девушка. – Я всегда хотела не пышную свадьбу, а более-менее классическую, максимум с 20-25 гостями (самые близкие). И чтобы отец повел к алтарю, танец с папой, первый танец с женихом. А Макс хотел, наоборот, чтобы были только мы вдвоем. Решали, решали, и, в итоге, я согласилась на такую свадьбу, ведь это действительно в первую очередь наше событие, и совершенно об этом не жалею. Это был момент, когда только мы вдвоем.

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По словам актрисы, они с Максом решили никому ничего не говорить, и на росписи быть только вдвоем еще до того, как стало известно о коронавирусе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram max_samchyk 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Но и самым тяжелым для меня было молчание, – признается Ангелина. – Особенно когда разговариваешь с сестрой, родителями, подружками. Так хотелось сказать, что я выхожу замуж, но нет – нужно было хранить эту тайну.

Примечательно, что вместо смокинга и свадебного платья ребята выбрали белые толстовки, джинсы и кеды. Незаменимым атрибутом (особенно сейчас, во время карантина) стали черные защитные маски. Интересно, что в ЗАГС новобрачным войти не разрешили. Они лишь подписали документы на столике возле здания. Церемония длилась не более минуты.

Что ж, нам остается только поздравить Максима и Ангелину, порадоваться за них и пожелать долгой и счастливой совместной жизни!