Перші ластівки. Zалежні номинированы на премию Золотая Дзига 2021

Молодежный триллер Нового канала поборется за победу в категории «Лучший игровой сериал»

Дождались! Организаторы Пятой Национальной кинопремии «Золотая Дзига» объявили шорт-лист претендентов на победу. Среди них – остросюжетный сериал «Перші ластівки. Zалежні» (Новый канал) в номинации «Лучший игровой сериал». Интересно, что премия в этой категории будет вручаться впервые. И получит ее один из четырех номинантов:

«Поймать Кайдаша»;

«И будут люди»;

«Перші ластівки. Zалежні»

«Казаки. Абсолютно лживая история».

Что ж, будем держать кулачки за любимый проект!

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Напомним, 9 марта Украинская Киноакадемия огласила длинный список претендентов на Пятую Национальную кинопремию «Золотая Дзига». На участие в конкурсе было подано 84 работы, из которых в long list вошли только 79. Все они были разделены на шесть категорий: игровой полнометражный фильм, короткометражный игровой фильм, игровой сериал, документальный фильм, короткометражный анимационный фильм, полнометражный анимационный фильм.

Второй сезон остросюжетного сериала «Перші ластівки. Zалежні» (Новый канал) был номинирован на премию «Золотая Дзига» в категории «Игровой сериал». Кроме него, за победу в этом сегменте боролись следующие проекты: «Вызов», «Отважные», «Карпатский рейнджер», «И будут люди», «Казаки. Абсолютно лживая история», «Мама», «Сага», «Секс, Инста и ВНО», «Поймать Кайдаша».

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