Перші ластівки. Zалежні номинированы на премию Золотая Дзига 2021

Молодежный триллер Нового канала вошел в long list национальной кинопремии

9 марта Украинская Киноакадемия огласила длинный список претендентов на Пятую Национальную кинопремию «Золотая Дзига». На участие в конкурсе было подано 84 работы, из которых в long list вошли только 79. Все они были разделены на шесть категорий: игровой полнометражный фильм, короткометражный игровой фильм, игровой сериал, документальный фильм, короткометражный анимационный фильм, полнометражный анимационный фильм.

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Второй сезон остросюжетного сериала «Перші ластівки. Zалежні» (Новый канал) был номинирован на премию «Золотая Дзига» в категории «Игровой сериал». Кроме него, за победу в этом сегменте будут бороться следующие проекты: «Вызов», «Отважные», «И будут люди», «Карпатский рейнджер», «Казаки. Абсолютно лживая история», «Мама», «Сага», «Секс, Инста и ВНО», «Поймать Кайдаша».

С полным списком претендентов на Пятую Национальную кинопремию «Золотая Дзига» можно ознакомиться на официальной странице Украинской Киноакадемии в Instagram (листай ниже – прим.ред.). А мы будем держать кулачки за «Перші ластівки. Zалежні»!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кінопремія «Золота Дзиґа» (@golden_dzyga)

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