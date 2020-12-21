ЛГБТ, наркотики, секстинг: какие темы подняли «Перші ластівки. Zалежні»

Сериал Нового канала не только увлек зрителей детективным сюжетом, но и затронул важные проблемы

В середине декабря на Новом канале вышли «Перші ластівки. Zалежні» — первый украинский сериал-антология. Зрители взахлеб посмотрели восемь серий: их привлек не только сюжет, но и поднятые социальные темы.

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О наркотиках — честно

Одна из важных тем «Перших ластівок. Zалежні» — наркозависимость и рынок сбыта наркотиков в Украине. Это огромная проблема современности: молодые люди могут вляпаться в неприятности, работая «кладменами» и наркокурьерами, как Леша Сметанин из «Ластівок…». А получить запрещенные вещества можно, всего лишь написав в Telegram-каналы, которыми разрисованы городские стены.

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— После выхода первой серии «Перших ластівок» горячая линия «Ла Страда-Украина» за ночь приняла 251 обращение от молодежи и подростков. Один из парней рассказал, что впервые попробовал амфетамин в девять лет — так он убегал от проблем в семье, — рассказала координатор Национальной горячей линии «Ла Страда-Украина» Алена Кривуляк. — Сейчас ему 16. Его опыт употребления наркотиков — семь лет. Он говорил, что хотел бы завязать с наркотиками, но не знает, как это сделать. Процесс решения этой проблемы будет длительным и непростым, но главное, что парень на него решился.

О нетрадиционной ориентации — откровенно

В «Перших ластівках. Zалежні» ЛГБТ-персонажей стало больше, чем в первом сезоне. Полицейский Егор влюблен в папу Альбины, а Карина — в свою одногруппницу Еву. Украинский клипмейкер, ЛГБТ-активист и автор фильма об украинских ЛГБТ-мигрантах Юрий Движон считает: говорить о людях нетрадиционной ориентации и их проблемах — важно.

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— Мне очень нравится, как легко, правильно и честно представлена ЛГБТ-линия в обоих сезонах «Перших ластівок». Уверен, что именно благодаря этому зрители начинают понимать и принимать таких людей. Говорить о ЛГБТ на украинском телевидении — это маленький, но уверенный шаг, который меняет нашу страну к лучшему, — уверен Юрий. — Все чаще я слышу от подростков истории о каминг-аутах своим родным. И о том, как без осуждения и с большой любовью их принимают после этого в семьях. Такой прогресс в восприятии ЛГБТ-людей в Украине еще пять-семь лет назад казался невозможным. В этом есть и заслуга «Перших ластівок».

О секстинге — без прикрас

Не менее важная тема — опасности, которые подстерегают молодежь в сети. Например, секстинг. На первый взгляд невинная пересылка интимных фото в интернете может быть чревата серьезными последствиями. Злоумышленники могут разместить эти снимки на всеобщее обозрение, как это произошло с Евой Чечель из «Ластівок…».

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— Материалы переписок могут быть обнародованы, что часто становится причиной кибербуллинга и буллинга. Кроме того, когда парень или девушка поступают в университет или ищут работу, информацию о кандидатах часто проверяют в интернете — провокационные материалы могут помешать осуществить мечту, — отметила советник по вопросам защищенности человека в интернете при вице-премьер-министре – министре цифровой трансформации Украины и основатель образовательного проекта #stop_sexтинг Анастасия Дьякова. — Родители должны предупреждать детей о всевозможных рисках общения в сети. Чтобы установить доверительные отношения, можно смотреть вместе сериалы, в которых освещаются проблемы подростков — например, «Перші ластівки. Zалежні». Такой способ будет полезен как родителям, так и ребятам. Сериал демонстрирует реальные проблемы и истории героев. Так родители смогут лучше понять актуальные проблемы молодежи, а молодые люди — сопоставить свои проблемы и найти из них разные выходы.

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