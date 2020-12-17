Макс Девизоров рассказал о том, как проходили съемки его поцелуя с парнем

По словам актера, его партнер по кадру ощутил больше дискомфорта, чем он сам

Неделя «Перших ластівок. Zалежні» на Новом канале подходит к концу! В четверг, 17 декабря, в 21:00 выйдут финальные две серии нашумевшего молодежного триллера. Зрители наконец-то узнают, кто на самом деле виновен в смерти Вани Кохужа, и увидят, все ли герои выживут в погоне за правдой.

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А пока фанаты триллера «Перші ластівки. Zалежні» с нетерпением ждут развязки сезона, на сайте и YouTube-канале Нового вышло backstage-видео со съемок. Героями ролика стали Максим Девизоров и Тая Щурук, которые сыграли пару в сериале. Актеры рассказали, как проходили съемки одной из самых пикантных сцен – тройного поцелуя Назара, Альбины и неизвестного парня из толпы в ночном клубе.

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Этот момент вызвал бурную реакцию у зрителей! И не удивительно, ведь Максу Девизорову – главному крашу юных зрительниц Нового канала – пришлось целоваться с парнем. К слову, в прошлом сезоне такая же участь выпала его коллеге Максиму Самчику.

– Мы с Максом обсуждали, насколько это тяжело – поцелуй с парнем, – поделился Макс Девизоров, который похудел на 10 кг ради роли в сериале «Перші ластівки. Zалежні». – На самом деле, мне даже не пришлось себя как-то настраивать перед съемками этой сцены. Когда я пришел на локацию, атмосфера была невероятно располагающей – я быстро вжился в роль и выпустил внутреннего демона. Мне кажется, парень больше офигел, чем я. Слышал, как он сказал Тае [Щурук]: «Блин, он с языком целуется!» Ну извини, это «Ласточки…» Здесь все серьезно! (смеется)

Финальные серии молодежного триллера «Перші ластівки. Zалежні» смотри 17 декабря в 21:00 на Новом канале!