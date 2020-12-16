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Вот так сюрприз! Тая Щурук записала песню для «Перших ластівок. Zалежні»

Тая Щурук записала песню для Перших ластівок. Zалежні

Звезда сериала Нового канала дебютировала в качестве певицы

14 декабря на Новом канале начался неделя «Перших ластівок. Zалежні»! Этого момента фанаты молодежного триллера ждали целый год! Сериал, который будут показывать с понедельника по четверг по две серии в день, погрузит зрителей в совершенно новую детективную историю. Она будет держать в напряжении с первой до последней секунды, завораживать кадрами и шокировать сюжетными поворотами.

«Перші ластівки. Zалежні» по-новому раскроют любимых актеров. Поскольку сериал приобрел формат антологии, нашим «ласточкам» пришлось сыграть совершенно новых персонажей. Их ждало полное перевоплощение! Например, Макс Девизоров ради роли похудел на 10 килограммов и покрасил волосы, а Саша Рудинский полностью сменил гардероб и «поставил» брекеты. Но наибольшую трансформацию из всех актеров совершила Таисия-Оксана Щурук.

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Тая Щурук записала песню для Перших ластівок. Zалежні

Если в первом сезоне сериала Нового канала девушка играла «серую мышку», то во втором все перевернулось с ног на голову. Розовые волосы, яркие платья, откровенные наряды, длинные ногти – это все об Альбине Харткипер, популярной Insta-блогерше. Однако в «Zалежних» актрисе пришлось поэкспериментировать не только с внешним видом. Второй сезон молодежного триллера дал ей шанс дебютировать в качестве поэтессы и… певицы!

– В сериале будет звучать стихотворение Таси. Ее персонаж Альбина, по истории, Instagram-поэтесса, – рассказал Евгений Туник, сценарист и шоураннер «Перших ластівок. Zалежні». – Часть стихов я сочинил сам, они смешные и простенькие. Но для сюжета также нужна была серьезная лирика. Я уже хотел тоже ее писать, но вовремя пообщался с Тасей и узнал, что она занимается поэзией. Один из ее стихов вошел в сериал, она читает его на камеру в пятой серии. А потом у нее возникла замечательная идея – превратить этот стих в песню. Тася сама организовала процесс записи, нашла команду, и они вместе создали трек. Мне пришел уже финальный результат. Очень рад, что в моей команде работают актеры, которые настолько горят идеей.

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Тая Щурук записала песню для Перших ластівок. Zалежні

Песня Таи Щурук, которая прозвучит в сериале «Перші ластівки. Zалежні», получила название «Нас ніхто не кохав». Слова к ней девушка написала еще несколько лет назад, будучи студенткой первого курса КНУТКиТ им. И.К. Карпенко-Карого.

– На первом курсе у нас было задание от наставника Дмитрия Михайловича Богомазова написать песни. Каждый должен принести по одной композиции, – поделилась Тая Щурук. – Получив это задание, я сразу же взялась за дело. Долго сидела, подбирала рифмы – и в конце концов удалось! Написала слова, мой брат подобрал приблизительную мелодию, а потом с моими одногруппниками мы ее развили и создали инструментальную аранжировку. Так и родилась «Нас ніхто не кохав».

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Тая Щурук записала песню для Перших ластівок. Zалежні

Узнав, что у ее героини из «Перших ластівок. Zалежні» есть тяга к стихосложению и поэтике, Тая Щурук очень обрадовалась. Она предложила сценаристу и шоураннеру проекта Евгению Тунику свои стихи. Среди них был и текст песни «Нас ніхто не кохав».

– Буквально через неделю после нашего с Женей разговора мне прислали новый блок сценария, – отметила Тая. – И что я вижу? В пятой серии – мои стихи, слова моей песни! Я была невероятно счастлива!

Тая Щурук записала песню для Перших ластівок. Zалежні

Превратить «Нас ніхто не кохав» в полноценную песню с серьезной аранжировкой Тае Щурук из «Перших ластівок…» помог ее знакомый Евгений Симаков. Когда актриса узнала, что у него есть студия, предложила вместе поработать над ее композицией, и он охотно согласился.

– Женя Симаков сделал огромный вклад в создание песни «Моторика моїх пальців», мы полностью ее переделали, – рассказала исполнительница роли Альбины Харткипер в «Перших ластівках. Zалежні». – Он сделал абсолютно новую аранжировку, это уже не тот вариант, который я создала на первом курсе института. Но тоже очень классный! Вокал – мой, а на беках мне помогала одногруппница Мария Стопник. Я очень ей благодарна, песня зазвучала еще лучше благодаря ее голосу.

Смотрите «Перші ластівки. Zалежні» с 14 декабря в 21:00 по две серии в день с понедельника по четверг на Новом канале!

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