Рожеве волосся і татуювання: як актори «Перших ластівок. Zалежні» готувалися до нових ролей

Персонажі Таї Щурук і Макса Девізорова підкорили глядачів ще до виходу серіалу Нового каналу в ефір. Розповідаємо, як створювалися їх образи

У «Перших ластівках. Zалежні» (Новий канал) улюблені актори з першого сезону постали перед глядачами в нових амплуа. Найяскравіші перевтілення – у героїв Таї Щурук і Макса Девізорова.

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Секс-бомба Альбіна Харткіпер

Якщо в першому сезоні серіалу Нового каналу Тая Щурук грала «сіру мишку», то в «Zалежних» усе перевернулося з ніг на голову. Рожеве волосся, яскраві сукні, відверті вбрання, довгі нігті – це все про Альбіну Харткіпер, популярну Insta-блогерку.

– У другому сезоні «Ластівок» я знімалася в рожевій перуці. Вже у другій серії ми покажемо, що це саме перука, а не справжнє волосся, – зізналася Тая. – Також ми замовляли спеціальні лінзи – вони і змінюють колір очей, і покращують зір, тому що в мене -4. Ще мені зробили довгі нігті! Колись я нарощувала їх, але вже давно з такими не ходжу. В принципі, з таким манікюром було зручно ходити, але побутові питання вирішувати неможливо.

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Альбіна обожнює міні-сукні, глибокі декольте і облягаючі речі. Щоб виглядати в них бездоганно, Тая працювала над рельєфом.

– Я знайшла дуже класний YouTube-канал Blogilates. Його веде американка Кессі Хо, вона показує силові вправи, змішані з пілатесом і кардіо, – розповіла актриса серіалу Нового каналу. – У неї можна безкоштовно отримати календар занять. За ним я й працювала вранці й ввечері, щоб гарно виглядати в кадрі. Зараз мені кажуть, що схудла, але моя вага така ж – просто привела тіло в тонус.

Бедбой Назар Левицький

Не менш яскравий і персонаж Макса Девізорова – завзятий тусовщик і любитель заборонених речовин Назар Левицький. Спеціально для ролі його постригли й пофарбували у платиновий блонд. У кадр Девізоров не входив, поки йому не наклеять тимчасові тату на шиї – хрести і напис «плохо все хорошо».

– Назар дуже класно одягається, на нього «ведуться» дівчата. Всі речі – останній писк моди, – зазначив актор.

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До речі, вбрання героя не лише модні, а й ще відвертіші, ніж міні-сукні в сіточку, які носить Альбіна. Фанати Девізорова будуть щасливі, адже в кадрі багато разів з’явиться його оголений торс – тим більше, що перед зйомками Макс схуд на 10 кілограмів.

– Я вилучив зі свого раціону вуглеводи, солодке, перейшов на білкове харчування – переважно їв куряче філе та яйця. Взагалі став фанатом курячих яєць – міг їсти їх і на сніданок, і на вечерю, – сміється Максим. – Тричі на тиждень займався у спортивному залі – ходив на біговій доріжці під музику та серіали.

Прем’єра «Перших ластівок. Zалежні» – 14 грудня о 21:00 на Новому каналі!