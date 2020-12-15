«Я ударил его»: каскадеру досталось от актера «Перших ластівок. Zалежні»

Актер Максим Самчик рассказал, как снимались сцены боя без правил в нашумевшем сериале Нового канала

На Новом канале — неделя «Перших ластівок. Zалежні». С понедельника по четверг в 21:00 зрители смогут смотреть по две серии любимого сериала. В первых сериях они познакомились с новыми персонажами. В частности, с Владом Якименко — бойцом без правил, которого сыграл Максим Самчик.

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Впечатляющие сцены боя дались съемочной группе нелегко. Каскадеру, работавшему в паре с Самчиком, вообще досталось от актера.

— Моими напарниками и постановщиками боя были каскадеры. Надо отдать им должное: они прекрасные мастера своего дела. Очень важно, чтобы рядом были профессионалы: ты можешь совершить оплошность, а они на нее быстро отреагируют, — рассказал актер сериала Нового канала в интервью журналу «Теленеделя». — Один раз я случайно все-таки сработал в контакт с каскадером — ударил его. Это был несильный удар, но все же попал по человеку, хотя рука должна была пролететь мимо. Я растерялся и остановился, а каскадер продолжил работать несмотря ни на что. Так что мы смогли доснять дубль. Конечно, потом я перед ним извинился за эту ситуацию.

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Кстати, что-что, а драться Максим умеет. Нет, он не был хулиганом — просто еще в школе начал заниматься тайским боксом.

— В детстве я ходил на тайский бокс, в 2019-м занимался по мере того, как позволяло свободное время. А в начале 2020-го вернулся к занятиям, но специально для сериала приемы не учил, — добавил актер.

К чему приведет Влада его увлечение боями без правил — узнаете в следующих сериях. «Перші ластівки. Zалежні» — с 14 декабря с понедельника по четверг в 21:00 на Новом канале!