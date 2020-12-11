«Між ними все скінчено»: Олександр Бегма – про «стосунки» Девізорова і Самчика

Актор відповів на запитання підписників у Instagram

Серіал «Перші ластівки. Zалежні», який Новий канал показуватиме з 14 грудня по дві серії на день, з нетерпінням чекають мільйони фанатів по всій країні. Лічені дні залишаються до моменту, коли всі з головою зануряться у нову детективну історію і побачать запаморочливі перевтілення улюблених акторів.

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Одну з найцікавіших трансформацій довелося пройти Олександру Бегмі. Якщо в першому сезоні серіалу Нового каналу актор зіграв забитого, сором’язливого і таємничого лаборанта Антона, то в «Zалежних» все змінилося на 180 градусів.

– Мій персонаж – Єгор Калита, він поліцейський, – розповів про свого героя з «Перших ластівок. Zалежних» Олександр Бегма. – Хороший поліцейський, який докопується до суті. Чесний, правильний. Але, як і у всіх навколо, у нього є свої скелети в шафі. Мені дуже сподобалося працювати над цим персонажем. На відміну від минулого сезону, мій герой розмовляє, це приємно (сміється – прим.ред.) Він інший, але дуже цікавий.

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Як і численні фанати серіалу Нового каналу, Олександр з нетерпінням чекає прем’єри «Перших ластівок. Zалежних». Практично кожного дня актор нагадує шанувальникам у Instagram дату виходу нового сезону, а також із задоволенням відповідає на їхні запитання.

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Так, днями підписники попросили Олександра Бегму розповісти про його колег із серіалу «Перші ластівки. Zалежні» – Максима Девізорова і Максима Самчика. Ні для кого не секрет, що деяким глядачам хотілося б побачити в новому сезоні серіалу любовну лінію між їхніми персонажами. Про це чув і сам Олександр.

– Між ними все скінчено, – пожартував зірка серіалу «Перші ластівки. Zалежні», відповідаючи на питання підписника. – Насправді, це два дуже класних хлопця і шикарних актора. Неймовірний їм респект! Я вже встиг подивитися першу серію нового сезону, і можу сказати, що вони там мочать не по-дитячому. Ууух!

Дивіться «Перші ластівки. Zалежні» з 14 грудня о 21:00 по дві серії з понеділка по четвер на Новому каналі!