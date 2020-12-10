Вопрос-ответ: почему не стоит доверять незнакомцам в интернете?

Перед незнакомыми людьми гораздо проще открыться в интернете, чем в реальной жизни. Почему так происходит и чем это грозит?

Герои сериала «Перші ластівки. Zалежні», который Новый канал покажет с 14 декабря по две серии в день, часто попадают в неприятные ситуации. В том числе из-за того, что быстро начинают доверять незнакомым людям. Эту же ошибку повторяют многие дети и подростки, открываясь незнакомым людям в интернете. Эксперты образовательного проекта #stop_sexтинг рассказали, почему так происходит и чем чревато общение с незнакомцами в сети.

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Почему дети и подростки быстро начинают доверять незнакомцам в интернете?

Во-первых, когда мы физически находимся в безопасности и при этом переписываемся с кем-то в интернете, возникает иллюзия защищенности. Эта иллюзия и дает нам ощущение, будто ничего плохого с нами не может произойти.

Во-вторых, в социальных сетях мы можем быть теми, кем нам хочется быть. Например, можем написать о себе так, как в реальной жизни мы бы себя не представили. Ответить кому-то таким образом, как в реальности бы постеснялись. В социальных сетях мы более открыто пишем о своих переживаниях, болях, расставаниях и о радостях.

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Чем грозит общение с незнакомцами в сети?

Открытость, эмоциональность и готовность поддержать любую беседу — это именно то, что провоцирует мошенников. Они готовы в любую минуту поддержать, утешить, дать что-то вроде дельного совета и просто побыть рядом, хоть и в онлайне. Постепенно эта эмоциональная близость перерастает в тотальное доверие со стороны подростка.

Именно в тот момент мошенники начинают действовать — шантажировать или угрожать.

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#stop_sexтинг: как обратиться за помощью

Каждый подросток или родитель, который столкнулся со злоумышленниками в интернете или хочет обезопаситься на будущее, может прибегнуть к помощи проекта #stop_sexтинг:

задать вопрос чат-боту в Telegram: https://web.telegram.org/#/im?p=@StopSextingBot;

узнать ответы на самые популярные вопросы о сексуальном насилии: https://stop-sexting.in.ua/faq-teen/;

позвонить на консультационную линию по вопросам безопасности детей в интернете: 1545 (дальше выбрать 3).

Смотрите «Перші ластівки. Zалежні» с 14 декабря в 21:00 по две серии в день на Новом канале!