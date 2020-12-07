Тиждень до прем’єри «Перших ластівок. Zалежних»! Ділимося закадровим фото, яких ще не було в Мережі

Пропонуємо скрасити очікування найрезонанснішої прем’єри 2020 року переглядом «секретних» фотографій зі знімального майданчику

До прем’єри серіалу «Перші ластівки. Zалежні» залишився лише один тиждень! Вже 14 грудня о 21:00 Новий канал презентує другий сезон гучного молодіжного трилеру. Нова історія, нові персонажі, нові соціальні проблеми… «Ластівки…» точно не залишать байдужим нікого!

Етеншн! Відомі дати виходу серій «Перші ластівки. Zалежні»

Офіційний трейлер серіалу «Перші ластівки. Zалежні» вже доступний для перегляду на сайті та YouTube Нового каналу. І судячи з цього трихвилинного ролику стає зрозуміло, що проект буде не менш серйозним, ніж минулого року. А в чомусь навіть гострішим і провокативнішим. Саме тому й саундтрек до «Перших ластівок. Zалежних» команда вибирала відвовідно до сюжетного настрою.

Напередодні грандіозної прем’єри другого сезону серіалу Нового каналу ділимося кадрами зі знімального майданчику. Впевнені, що фоторепортаж про те, як створювався улюблений проект, скрасить очікування «Перших ластівок. Zалежних»!

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