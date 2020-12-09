Ексклюзив! Показуємо заставку «Перших ластівок. Zалежні» – латекс, наркотики, гроші

Без чого не можуть жити персонажі популярного серіалу Нового каналу?

У героїв серіалу «Перші ластівки. Zалежні», який Новий канал показуватиме з 14 грудня по дві серії на день, існують дві сторони – темна і світла. У кожного є свої мрії, і на противагу їм – руйнівні залежності. Саме цю ідею втілили в заставці серіалу.

Смерть викрила все приховане… Вийшов перший трейлер серіалу «Перші ластівки. Zалежні»

Кадр – герой у звичайному середовищі. Наступний кадр – на арену виходить його альтер его. Ось ми бачимо звичайну студентку-другокурсницю Альбіну. А вже за секунду вона в прозорому бюстгальтері танцює на веб-камеру перед незнайомцями. І все це під саундтрек «x vs. 3,14 (хорошо, все плохо)», який співачка DaKooka написала спеціально для серіалу.

– Назва серіалу – «Перші ластівки. Zалежні». Тож ми хотіли підкреслити, що кожен з героїв від чогось залежний, – пояснив креативний директор дизайн-бюро StarLightMedia Олександр Антонов. – Спочатку показуємо героя в звичному образі. А потім, крізь призму телефону, – того, ким він є насправді. Наприклад, викладачка Кіра спочатку стоїть у красивій сукні. Після того, як на неї наводиться телефон, ми бачимо її в латексному БДСМ-костюмі.

Тиждень до прем’єри «Перших ластівок. Zалежних»! Ділимося закадровим фото, яких ще не було в Мережі

У заставку «Перших ластівок. Zалежні» також інтегрували кадри з серіалу. Тож з перших же хвилин глядач не лише познайомиться з героями і дізнається про їхні залежності, а й почне розкривати для себе сюжет. Залежність Альбіни – чоловіча увага. Назарова – наркотики. Влад не може жити без болю, а Ваня – без грошей. До яких наслідків призведуть героїв їхні залежності, дізнаєтеся зовсім скоро.

Дивіться «Перші ластівки. Zалежні» з 14 грудня о 21:00 по дві серії з понеділка по четвер на Новому каналі!