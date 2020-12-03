«Перші ластівки. Zалежні» у цифрах і фактах

Продовжуємо відкривати залаштункові подробиці найочікуванішого серіалу 2020 року

Що менше днів залишається до прем’єри серіалу «Перші ластівки. Zалежні», який Новий канал покаже з 14 грудня, то складніше чекати. Щоб вгамувати вашу цікавість, ділимося кількома цікавими фактами про серіал.

2 рожевих перуки змінила Таїсія-Оксана Щурук під час зйомок. Вони були абсолютно однаковими, просто перша швидко зносилася, тому її довелося замінити. Щоб підготувати актрису до кадру, у гримерів і стилістів йшло близько двох годин. За цей час вони: робили грим, надягали перуку та кольорові лінзи, одягали дівчину в яскраві, але не завжди зручні костюми. А ще за знімальний період Тая спеціально для ролі двічі нарощувала нігті.

Смерть викрила все приховане… Вийшов перший трейлер серіалу «Перші ластівки. Zалежні»

3 яскраві секс-сцени чекають глядачів «Ластівок…». Не всім вони далися легко. Максиму Самчику, наприклад, було дуже ніяково. А ось Таїсія-Оксана Щурук не соромилася ані хвилини. Ні в секс-сценах із Максимом Самчиком, ні в кадрах, де потрібно було поцілуватися з Максимом Девізоровим.

— У наших героїв — Альбіни та Назара — поцілунок був прописаний тільки в одній або двох сценах. Вони ніби як пара, а ніби як і ні. Тому ми з Максом Девізоровим додавали в кадр, де це було доречно, поцілунки або інші прояви відносин. Так ми підкреслювали, що наші персонажі по-своєму, але все-таки близькі між собою, — розповіла актриса серіалу Нового каналу Таїсія-Оксана Щурук. — Мені здається, що ми з Максимом зробили Альбіну та Назара більш залежними один від одного — це теж було цікаво.

Етеншн! Відомі дати виходу серій «Перші ластівки. Zалежні»

8 серій «Перших ластівок. Zалежні» побачать глядачі з 14 грудня. З понеділка по четвер о 21:00 Новий канал буде показувати по дві серії.

41 день пішов на те, щоб зняти «Перших ластівок. Zалежні». Паралельно зі зйомками почався монтаж, щоб точно встигнути випустити серіал у 2020 році. Практично всі сцени знімалися в Києві – на факультеті комп’ютерних наук та кібернетики та механіко-математичному факультеті Київського національного університету ім. Т. Шевченка, нічному клубі, студіях Нового каналу та ICTV, вокзалі, автобусному парку і навіть на Байковому кладовищі!

Як їх знайти в Instagram: актори молодіжного трилеру «Перші ластівки. Zалежні»

Понад 57 тисяч звернень отримала Національна дитяча гаряча лінія «Ла Страда-Україна» після виходу першого сезону «Перших ластівок». Оскільки по допомогу зверталися не лише діти та підлітки, гарячу лінію в результаті було переформатовано.

– Оскільки з кожним місяцем звернень від молоді віку 18-25 років ставало дедалі більше, було прийнято рішення переформатувати Національну дитячу гарячу лінію в Національну гарячу лінію для дітей та молоді, – зазначила Альона Кривуляк, координатор Національної гарячої лінії «Ла Страда-Україна». – Тепер ми активно додаємо компонент молодіжної підтримки в нашу роботу, адже нам важливо бути з тими, кому це потрібно.

Не пропустіть прем’єру «Перших ластівок. Zалежні» 14 грудня о 21:00 на Новому каналі!