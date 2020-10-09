Гучна клубна музика б’є по вухах. Яскраві спалахи світла засліплюють очі. Натовп «заряджених людей» відривається під улюблені біти, а в центрі танцполу в такт музиці плавно рухається Назар. Хлопець повністю розслаблений, але в той же час всі його почуття максимально загострені. Діє друга порція «дурі»…

Він улюбленець долі, відчуває вседозволеність, не знає слова «стоп». Саме таким постає перед нами 18-річний Назар Левицький – один із головних героїв серіалу «Перші ластівки. Zалежні», якого грає Максим Девізоров. Він студент другого курсу, але навчанням зовсім не зацікавлений. До вишу вступив тільки завдяки зв’язкам батька. Забезпечений, харизматичний, зухвалий і дуже самовпевнений хлопець… Але його життя далеко не таке легке та безтурботне, яким здається на перший погляд.

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У Назара складні стосунки з батьками. Він знає, що мама і тато люблять його, але так і не пробачив їм відсутність батьківської уваги в дитинстві. У 15 років хлопець вперше потрапив на рейв-дискотеку й спробував наркотики. Вони допомогли втекти від реальності, зробили світ простішим. З тих пір його єдина мета – бути щасливим за будь-яку ціну, навіть якщо ця ейфорія триватиме лише декілька годин.

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Назар ніколи не відчував дефіцит грошей, у нього було все. Рівно до того моменту, як батько дізнався про його наркотичну залежність. Але замість того, щоб відправити сина на лікування, він просто урізав йому фінансування. Це підштовхнуло хлопця шукати альтернативний спосіб заробітку, який допоможе швидко піднімати великі гроші. І він його знайшов…

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– У новому сезоні «Перших ластівок» я граю Назара, – ділиться Макс Девізоров. – Це хлопець, який марнує життя: тусується в клубах, ковтає «колеса», вживає інші види наркотиків… Удома в нього теж все непросто. Маму бачить рідко, вона працює моделлю і часто роз’їжджає по закордонах. З батьком напружені стосунки. По життю Назар не звик чогось добиватися. Хлопець просто не бачив у цьому сенсу: статус завжди був при ньому, та й нестачі грошей він ніколи не відчував. Крім того, Назар дуже кльово одягається, на нього ведуться дівчата.

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До ролі Назара Левицького в серіалі «Перші ластівки. Zалежні» Максим Девізоров готувався ґрунтовно. На знімальному майданчику проекту актор зізнався, що йому довелося змінити зачіску і схуднути на 10 кілограмів.

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