Фільм Goodbye Golovin з Олександром Рудинським переміг на Одеському міжнародному кінофестивалі

Картина визнана кращою у категорії «Короткий метр»

11-й Одеський міжнародний кінофестиваль добіг кінця. Урочиста церемонія закриття відбулася 3 жовтня, вперше в історії існування ОМКФ вона пройшла в онлайн-форматі. Під час трансляції члени журі Національного конкурсу вибрали кращий український короткометражний фільм. Перемогу в номінації отримала картина канадського режисера Метью Грімарда Goodbye Golovin, головну роль у ній зіграв зірка «Перших ластівок» Олександр Рудинський.

Камера, стоп! Новий канал завершив зйомки серіалу «Перші ластівки. Zалежні» (ФОТО)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aleksandr Rudinskiy (@sasha_rudinskiy) 4 Окт 2020 в 1:00 PDT



Картина розповідає про сімнадцятирічного Яна Головіна, який хоче втекти від реальності. Коли в нього помирає батько, він не сумує, а почувається звільненим. У нього з’являється шанс побудувати нове життя за межами рідного міста, з якого завжди мріяв утекти. Прощаючись із сестрою, він вперше замислюється, чому завжди сліпо йде вперед, і що залишає позаду.

– Чесно кажучи, до недавнього часу я навіть не знав, що фільм Goodbye Golovin номінований на ОМКФ 2020 року, – поділився актор. – Гортаючи стрічку новин у Facebook, натрапив на пост Олексія Гладушевського [Creative Producer Original Content]. Льоша розповідав, які фільми, номіновані на Одеському кінофестивалі, він встиг подивитися. І я з подивом побачив у списку картину Goodbye Golovin! За пару днів мені в месенджер прийшло повідомлення, написали хлопці зі знімальної групи фільму з боку України. Так я дізнався, що Goodbye Golovin визнали найкращою короткометражкою. Був надзвичайно щасливий!

Все буде по-дорослому! Актори серіалу «Перші ластівки. Zалежні» організували бійцівський клуб

Щойно Саша Рудинський дізнався про перемогу фільму на ОМКФ 2020 року, поспішив привітати з успіхом режисера Метью Грімарда. Після зйомок картини їхній зв’язок не обірвалася, вони продовжили спілкування.

– Режисер написав, що щасливий за мене і радий, що ми здобули перемогу саме в Україні, – розповів зірка «Перших ластівок». – І він абсолютно правий. Мені страшенно приємно! Адже це моя Батьківщина, моя країна, і ми тут номер один. Не припиняю захоплюватися професіоналізмом команди! Вони приїхали з іншого материка, абсолютно не знаючи Києва, ніколи тут не бували. І лише за три дні зняли фільм, який виграв на ОМКФ. Ось як потрібно знімати кіно! Це був колосальний досвід для мене, тоді ще студента четвертого курсу, маленького хлопчика, який жив у гуртожитку при Театральному. Щасливий, що мені вдалося попрацювати в таких людьми!

«Перші ластівки. Zалежні»: герої нового сезону оголили внутрішніх демонів

На церемонії закриття 11-го Одеського міжнародного кінофестивалю Олександр Рудинський був присутній особисто. На червоній доріжці актор з’явився разом із коханою дружиною Марією, яка місяць тому подарувала йому сина.

– Ми з Марією вперше за останні десять місяців разом з’явилися на світському заході, адже під час вагітності вона практично нікуди не ходила, – зізнався Сашко. – Але на церемонію закриття ОМКФ вирішили сходити удвох. Сина залишили на сестру Марії та її чоловіка. Малюк вперше залишився без нашого нагляду, але нам пощастило. Весь час, поки нас не було, він спав. Ми з Марією швиденько з’їздили на церемонію, забрали статуетку, зробили кілька фото і повернулися до сина.

Фото: @sasha_rudinskiy, @maryrudinska_

Читай також:

Гірко! Зірка «Перших ластівок» Олександр Рудинський одружився

«Я безмежно щасливий»: Олександр Рудинський з «Перших ластівок» придбав машину