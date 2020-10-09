Громкая клубная музыка бьет по ушам. Яркие вспышки света слепят глаза. Толпа «заряженных людей» отрывается под любимые биты, а в центре танцпола в такт музыке плавно двигается Назар. Парень полностью расслаблен, но в то же время все его чувства максимально обострены. Действует вторая порция «дури»…

Он баловень судьбы, чувствует вседозволенность, не знает слова «стоп». Именно таким предстает перед нами 18-летний Назар Левицкий – один из главных героев сериала «Первые ласточки. Zависимые», которого играет Максим Девизоров. Он студент второго курса, но в учебе совершенно не заинтересован. В ВУЗ поступил только благодаря связям отца. Обеспеченный, харизматичный, дерзкий и очень самоуверенный парень… Но его жизнь далеко не такая легкая и беззаботная, какой кажется на первый взгляд.

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У Назара сложные отношения с родителями. Он знает, что мама и папа любят его, но так и не простил им отсутствие родительского внимания в детстве. В 15 лет парень впервые попал на рейв-дискотеку и попробовал наркотики. Они помогли убежать от реальности, сделали мир проще. С тех пор его единственная цель – быть счастливым любой ценой, даже если эта эйфория продлится всего несколько часов.

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Назар никогда не испытывал дефицит денег, у него было все. Ровно до того момента, как отец узнал о его наркотической зависимости. Но вместо того, чтобы отправить сына на лечение, он просто урезал ему финансирование. Это подтолкнуло парня искать альтернативный способ заработка, который поможет быстро поднимать большие деньги. И он его нашел…

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– В новом сезоне «Первых ласточек» я играю Назара, – делится Макс Девизоров. – Это парень, который прожигает жизнь: тусуется в клубах, глотает «колеса», употребляет другие виды наркотиков… Дома у него тоже все непросто. Маму видит редко, она работает моделью и часто разъезжает по заграницам. С отцом напряженные отношения. По жизни Назар не привык чего-то добиваться. Парень просто не видел в этом смысла: статус всегда был при нем, да и нужды в деньгах он никогда не испытывал. Кроме того, Назар очень клево одевается, на него ведутся девчонки.

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К роли Назара Левицкого в сериале «Первые ласточки. Zависимые» Максим Девизоров готовился основательно. На съемочной площадке проекта актер признался, что ему пришлось сменить прическу и похудеть на 10 килограммов.

Премьера сериала «Первые ласточки. Zависимые» запланирована на декабрь 2020 года