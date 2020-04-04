Огород и Скорсезе: что делает на карантине Александр Рудинский из «Первых ласточек»

Звезда сериала Нового канала «Первые ласточки» рассказал, чем занимается на карантине вместе со своей второй половинкой

Александр Рудинский, сыгравший хулигана Никиту в «Первых ласточках», сейчас находится в Борисполе. Актер не унывает, сидя на карантине, и нашел массу полезных занятий: от посадки деревьев до просмотра классики мирового кино.

– Учусь водить машину, пока нет водителей на дорогах, – делится Рудинский. – Купил плейстейшн, учу свою невесту Марию играть в FIFA 2020. Еще мы пересматриваем старые фильмы Скорсезе, трилогию «Крестного отца» и другие оскороносные киноленты 60-х и 70-х годов.

– Теще помогаю заниматься садом – убираю, копаю, – признается Александр. – Вот недавно впервые в жизни посадил несколько деревьев!

Ну, а кроме этого Рудинский также призывает всех смотреть «Первых ласточек» на YouTube! Ведь пока готовится к съемкам второй сезон, серии первого вы можете посмотреть во вторник и четверг на YouTube-канале Нового канала. Запуск каждой серии – в 12:00.

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