Прямо зараз проходить безпрецедентна голосування! Видання delo.ua вибирає найкращий телеконтент за 10 (!) років на українському ТБ. І серед номінантів – серіали «Перші ластівки» і «Будиночок на щастя -2» (Новий канал).

Рейтинг «Знято в Україні» проходить вже втретє. Але в цьому році запам’ятовується своєю масштабністю. Організатори вирішили підкреслити креативність і новаторський підхід в роботі творчих команд і нагородити тих, хто просуває українське телебачення вперед, розробляючи гострі теми, нові грані гумору і візуального мистецтва. У «Знято в Україні» борються 90 робіт, які були показані на українському ТБ в 2019-2020 роках, а також the best попередніх рейтингів «Знято в Україні».

Номінанти розділені на шість категорій: серіали, міні-серіали, скріптед-реаліті, докудрами, документальні та анімаційні фільми.

Популярні «Перші ластівки» вже лідирують у голосуванні в категорії «Міні-серіали». Воно й не дивно, адже підлітки продовжують обговорювати серії й досі. А перегляди «Ластівок» в Youtube Нового каналу – ростуть з кожним місяцем. Першу серію подивилися більше 3 мільйонів людей. Проголосувати в рейтингу за улюблені «Перші ластівки» можна тут.

Комедійний «Будиночок на щастя -2» представлено в номінації «Серіали». Історія життя міських жителів в селі підкорила багатьох своєю душевністю, простотою і добрим гумором. Два сезони пройшли на Новому каналі з великим успіхом. І зараз до зйомок готується продовження. Оцінити цей серіал можна за цим посиланням.

Важливо, що віддати свій голос в цьому рейтингу можна щодня або кілька разів на добу з різних IP – адрес. Голоси приймаються до 10 серпня. Одночасно з онлайн-голосуванням оцінки виставлять і експерти.

Справжні фани «Перших ластівок» і «Будиночка на щастя» можуть проявити себе у повній мірі і вивести улюблені серіали в топ «Знято в Україні»! Хто ж стане кращим – дізнаємося в кінці серпня. Слідкуйте за новинами.