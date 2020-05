Промо-ролики, в которых на лицах героев сериала меняются татуировки с надписями, заняли первое место в номинации «TV Project – Typography» на самом большом украинском фестивале Ukrainian Design: The Very Best Of

«Первые ласточки» – проект, который осенью 2019 перевернул мир украинского телевидения. Новый канал поднял темы, о которых ранее было не принято говорить вслух. Темы, которые обсуждались шепотом на кухнях, но были табуированы для эфира. Буллинг, подростковый суицид, гомосексуализм… Первую серию «Ласточек» посмотрели более 3 млн зрителей, а в комментариях к видео подписчики начали рассказывать свои истории. Люди, которым многие годы было больно, больше не стали молчать…

Промо-ролики к сериалу, которые были разработаны маркетинг-директором Нового канала Ольгой Балабан, креативным директором группы ТВ-брендов Александром Антоновым и командой диджитал-отдела Нового канала, несли тот же месседж: не молчи, не прячь свои эмоции, хватит терпеть боль, будь собой настоящим.

Эта идея передавалась с помощью татуировок на лицах главных героев, надпись на которых менялась. Так на лице актрисы Полины Носыхиной, у героини которой были проблемы с наркотиками, надпись «НЕЗАЛЕЖНА» менялась на «ЗАЛЕЖНА». А татуировка «БОРЮСЯ» на лица Максима Самчика, чей герой долго не решался признаться в своей гомосексуальной ориентации, менялась на БОЮСЯ».

Video: «Первые ласточки» выиграли золото на престижном конкурсе Промо сериала Первые ласточки взяли золото в номинации «TV Project - Typography» на крупнейшем украинском фестивале Ukrainian Design: The Very Best Of

Именно эти промо-ролики и завоевали золото на конкурсе Ukrainian Design: The Very Best Of. И это значит, что они не оставили равнодушными не только зрителей Нового канала, но и интернациональное экспертное жюри престижного конкурса.

– Сегодня мы получили очень важное золото The Very Best Of в номинации «TV Project – Typography», – делится впечатлениями Александр Антонов, креативный директор группы ТВ-брендов. – Мы подавали работы на разные номинации и взяли еще ряд серебряных наград. «Первые ласточки» были огромным экспериментом и вызовом не только для Нового канала и продакшена, а и для дизайнеров. Нам было необходимо погрузиться в такую сложную, социальную тему и сделать крутой и понятный продукт как для молодой аудитории, так и для взрослых. И это был один из самых сложных для меня вызовов!

Интересно, что эскизы шрифтов для татуировок сделал сам Александр Антонов, но финальная версия была отрисована дизайнерами-каллиграфами сестрами Викторией и Виталиной Лопухиными:

– Когда они узнали про тематику сериала, про проблемы, которые в нем поднимаются, сразу захотели поучаствовать в проекте, – вспоминает Антонов.

Мы поздравляем творческую команду Нового канала с заслуженной победой, дальше – только больше, ведь впереди второй сезон «Первых ласточек». А пока можно вновь пересмотреть все серии первого сезона на YouTube Нового канала!