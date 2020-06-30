Актер поделился подробностями свадебного торжества и признался, почему не принимал участия в подготовке

25 июня звезда сериала «Первые ласточки» (Новый канал) Александр Рудинский покинул ряды завидных холостяков. Его избранницей стала актриса Мария Заныборщ, с которой он встречался более двух лет. Александр и Мария познакомилась во время учебы в университете имени Карпенко-Карого. Они провели бок о бок четыре года, но роман между ними разгорелся лишь накануне выпуска из ВУЗа.

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В эксклюзивном комментарии для Нового канала Александр Рудинский рассказал о том, как делал предложение руки и сердца. Стоит признать, звезда «Первых ласточек» подобрал просто идеальный момент!

– Предложение руки и сердца я сделал 25 апреля прошлого года, – поделился воспоминаниями Саша. – Мы с театром Франко поехали на гастроли в Будапешт, и я позвал Марию с собой. Как сейчас помню, была полночь, мы катались на колесе обозрения, и когда оказались на самой верхней точке, задал тот самый заветный вопрос. Она сказала: «Да!» И 25 июня этого года мы официально стали мужем и женой.

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Александр Рудинский признался, что практически не принимал участия в подготовке к свадьбе. Эти обязанности легли на хрупкие плечи его возлюбленной Марии.

– Уже около трех недель я всего себя отдаю театру, – рассказал звезда сериала «Первые ласточки» (Новый канал). – Мы готовим большую премьеру! С первого июля театр имени Ивана Франко вновь откроет свои двери со спектакля «Украденное счастье», режиссером которого стал Дмитрий Михайлович Богомазов. Я с утра и до ночи нахожусь в театре, все силы там оставляю, плюс в рабочем графике есть еще и репетиции съемок. Поэтому у меня не было возможности принимать активное участие в подготовке к свадьбе. Мы только некоторые моменты обсуждали с Марией поздно ночью.

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Поделился Саша Рудинский и подробностями со свадьбы. По словам актера, сыгравшего одну из главных ролей в сериале «Первые ласточки» (Новый канал), церемония бракосочетания прошла в тесном семейном кругу. Поздравить молодых пришло около 20 человек – их семьи и самых близкие друзья.

– Честно говоря, мы вообще не планировали устраивать свадьбу, – признался Александр. – В связи с карантином у нас было желание провести этот день вдвоем. Но потом ситуация в стране улучшилась, и мы решили, что было бы замечательно пригласить близких и друзей отпраздновать с нами. После росписи мы уехали за Киев и хорошо провели время.

Мы не хотели устраивать шаблонную свадьбу. Во-первых, я не люблю, когда мне уделяют чересчур много внимания. Во-вторых, большие застолья, тосты, конкурсы – вся эта традиционность не для нас. Поэтому собраться с самыми близкими друзьями и замечательно провести время – было лучшим вариантом. Для нас это и есть настоящий праздник.

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