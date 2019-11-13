Леся Никитюк рассказала о буллинге в школе

Накануне премьеры молодежного триллера о подростковых проблемах «Первые ласточки» ведущая Нового канала Леся Никитюк рассказала, как ее «травили» одноклассники

Только представь – Леся Никитюк впервые в жизни обула туфли на каблуках всего несколько лет назад! До этого ведущая Нового канала просто стеснялась быть слишком высокой (рост девушки – 180 см). Искать причину комплекса долго не пришлось. Ведь множество наших блоков родом из школы.

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Подробнее: https://novy.tv/ru/pershi-lastivki/videos/episode/pershi-lastivki-1-seriya-smotret-onlayn/

– Я именно тот человек, который знает, что такое «модная» кофточка с рукавом три четверти. Потому что на моих длинных руках вся одежда становилась с рукавом в три четверти, – рассказала Леся Никитюк в YouTube-шоу Маши Ефросининой «Экзамен на откровенность». – В школе я была самой высокой девочкой в классе. Даже выше мальчиков. И надо мной постоянно из-за этого издевались. Помню ситуацию, когда захожу в класс, а там такие большие запотевшие окна. И на них огромными буквами написано мое любимое слово «стручок». Это было одно из моих многочисленных прозвищ. Еще были жирафы, швабры…

Издевательства длились несколько лет – примерно с 7-го по 9-й класс. Над ростом Леси Никитюк подшучивают и сейчас, но теперь девушка знает себе цену и умеет отвечать обидчикам.

– В школе я не дралась. Держалась, пыталась не обращать внимания, а дома плакала, – вспоминает ведущая. – Из-за всего этого плохо спала, меня каждый час подкидывало на кровати. Сейчас все иначе. Но вот недавно Владик Яма отличился, «драбыной» меня назвал (это было во время участия Леси Никитюк в съемках шоу «Танцы со звездами», – прим.ред.). Я смогла ответить. И даже подумываю сделать коллекцию «золотих драбинок» для девушек с ростом 180 плюс. Отвечу я и всем своим одноклассникам: «Благодаря вам и вашему скотскому отношению я стала тем, кто я есть. Чтоб вы были здоровы!»

Смотри премьеру молодежного триллера «Первые ласточки», начиная со вторника, 19 ноября, в 22:00 на Новом канале

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