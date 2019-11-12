«Первые ласточки» за одну ночь спасли 5 детских жизней

Вчера 11 ноября на YouTube Нового канала за неделю до официальной премьеры на ТВ показали первую серию молодежного триллера «Первые ласточки». Меньше чем за сутки видео набрало более 150 000 просмотров, вошло в список популярных запросов Google trends за 12 ноября. А что самое важное, читая комментарии под серией, становится понятно, что посмотрели «Первых ласточек» и взрослые, и подростки. И мурашки накрыли всех…

Сложно вспомнить, какой еще проект на украинском телевидении вызывал такую реакцию: о «Первых ласточках» гудят все соцсети, их обсуждают в школах и в родительских чатиках, а горячая линия «Ла Страда-Украина», чей телефон указан в титрах сериала, за ночь приняла обращения десятков подростков, в которых проект пробудил желание откровенно поделиться своими проблемами.

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«Ни для кого не секрет, что сегодня на YouTube Новый канал вышла первая серия молодежного триллера «Первые ласточки». В конце серии был освещен номер телефона Национальная детская «горячая линия» и ссылки на ее инста-страницу как ресурса для поддержки подростков ❤️ – написала в своем посте в facebook Алена Кривуляк, координатор национальных «горячих» линий «Ла Страда-Украина». – И часов до двух ночи мы принимали обращение от подростков из разных уголков Украины. Мы общались о разном – конечно, о «Первых ласточках»; о буллинге в школе; о конфликтах с друзьями; о неразделенной любви; о равнодушии со стороны родителей; о физическом насилии со стороны родителей; о том, что дети являются свидетелями насилия в собственных семьях; о мечтах и ​​увлечениях; о будущем. И, к сожалению, о намерении подростков совершить суицид … 😔 О том, что «это происходило уже не в первый раз» … О том, что «к этому приводит» … О том, что «рядом нет поддержки и в трудные моменты все отворачиваются» …

За сегодня мы получили 5 обращений с такой проблемой… А это 5 детских жизней… А это 5 историй, от которых мурашки бегают по телу … А это 5 ситуаций, в которых подростки не имеют поддержки … А это 5 подростков, которые чувствуют, что они никому не нужны… А это 5 детей, которые запутались и просто хотят, чтобы их услышали и поддержали! Я не буду расхваливать детскую «горячую» линию, но скажу, что я очень горда ею, ведь сегодня нам удалось спасти 5 детских жизней и показать, что подростки не одни, и есть те, кто хотят и могут их поддержать и, на самом деле, это не только мы. Круг ресурсов значительно больше».

Мурашки бегут, и когда читаешь комментарии под серией на YouTube, где среди отзывов об актерской игре и качестве картинки все чаще мелькают личные истории, личные признания зрителей Нового канала, которые были или прямо сейчас находятся в ситуациях, подобным показанным в «Первых ласточках». Очень хочется верить, что, читая комментарии друг друга, глядя на истории героев сериала, подростки поймут, что не одиноки со своими проблемами, что выход есть из любой ситуации и ни в коем случае нельзя молчать, когда хочется кричать от боли. Если кажется, что никто тебя не понимает, если ты запутался и не знаешь, что делать дальше, даже если тебе просто грустно и тоскливо, в любое время дня и ночи набирай номер «горячей» линии «Ла Страда-Украина» и выговаривайся!

Горячая линия помощи: 0 800 500 225 или пишите в Instagram @childhotline_ua

Напомним, что в эфире Нового канала «Первые ласточки» выйдут в 22:00 19 ноября. Не пропусти новые серии молодежного триллера, и совсем скоро узнаешь КТО ДРУГ!

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