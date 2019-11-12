11 ноября на YouTube Нового канала эксклюзивно презентовали первую серию молодежного триллера «Первые ласточки». Наверняка у вас уже появились любимые герои, и мы решили вам рассказать побольше об актерах, исполнивших эти роли. Итак, знакомимся с ребятами, которые сыграли главные роли в «Первых ласточках»: актеры сериала.

Полина

Роль Полины в «Первых ласточках» сыграла актриса Смолякова Мария

Возраст: 20 лет

Родной город: Киев

Семейное положение: в гражданском браке

Образование: Киевская муниципальная академия эстрадного и циркового искусств

Где снималась: «Выходите без звонка – 2», «Номера», «Выходите без звонка», «Криминальная журналистка», «Доктор Ковальчук», «Между любовью и ненавистью», «Агенты справедливости», «Отдел 44», «Перелетные птицы», «Ой, мамочки».

О своей героине: «Моя героиня – Полина. Девочка, которая страдает от булинга в школе, от непонимания мамы, которая хочет, чтобы дочь похудела, была актрисой, ходила по кастингам и стала лучшей в школе. А Полине просто хочется быть такой, как все. Ей хочется, чтобы появились друзья, которым она сможет доверять».

Никита

Роль Ника Маслоу, блогера в «Первых ласточках» досталась Саше Рудинскому, уже знакомому зрителям Нового канала по сериалу «Подорожники».

Возраст: 23 года

Родной город: Николаев

Семейное положение: есть девушка

Образование: КНУТКиТ им. Карпенко-Карого

Где снимался: «Подорожники», «Славяне», «Кошмарный директор», «С волками жить..», «11 детей из Моршина», «Затмение», «Неисправимые», «По законам военного времени 2» и др.

О герое: «Мой герой – Ник Маслоу, Никита. Он учится в 11 классе, живет с бабушкой, дедушкой и младшей сестрой. Его родители погибли. Зарабатывает пранками, таким образом добывает деньги на лечение своей сестры. Может легко обидеть: Ник не думает о том, что он говорит, за секунду может «сорваться». Но, с другой стороны, это человек, который первым придет на помощь».

Кстати, Саша Рудинский получил престижную награду в номинации «Дебютант» на на VIII Международной Театральной Премии Академии.

Катя

Роль тихони Кати, новенькой в классе, сыграла Щурук Таисия-Оксана. Вы наверняка помните ее, как Тасю из сериалити «Киев днём и ночью».

Возраст: 20 лет

Родной город: Киев

Семейное положение: есть парень

Образование: актерский курс КНУТКиТ им. И.К. Карпенко-Карого (мастерская Д.М. Богомазова)

Где снималась: «Морена», «Киев днём и ночью», «Кошмарный директор», «Доброволец», «Одна на двоих», «Карпатский рейнджер».

О своей героине: «Катя Счастливая – чрезвычайно сильная девушка, которая из-за проблем в детстве не имеет абсолютно никакого представления о том, как заводить друзей и вести себя в социуме. Несмотря на свою закомплексованность, отчужденность и неуверенность, Катя пытается добиться справедливости по отношению к себе и своим близким, обладает тонкой интуицией. Главное желание героини – найти друга, который посоветует, поможет и поддержит в любой момент, с которым она сможет поделиться своими страхами, победами и самыми глубокими чувствами. И, как каждая девочка, Катя хочет встретить «того самого», который будет ее защитником и опорой».

Федя

Роль красавчика Феди сыграл молодой актер Самчик Максим.

Возраст: 22 года

Родной город: Бровары

Семейное положение: Не женат

Образование: КНУТКиТ, актер театра и кино (мастерская Ю. П. Высоцкого) Где играл: «Когда падают деревья», «Фокстер и Макс»

О своем герое: «Мой герой – Федя, он очень чувственный человек. Это подросток, который только познает взрослую жизнь, сталкивается со взрослыми проблемами и пытается через них пройти. Он сильный и решительный. Федя – пловец, лидер школьной команды, и у него есть перспективы стать членом юниорской сборной».

Макс

Роль друга Никиты, Макса исполнил Олег Гоцуляк.

Возраст: 23 года

Родной город: Киев

Семейное положение: не женат

Образование: КНУТКиТ им. Карпенко-Карого (курс Д.М. Богомазова) Где играл: «Дезертир» (чешско-украинская копродукция), «Дети победы» (документальная драма), «Ulaskawienie» (полный метр), режиссер Jan Jakub Kolski, «Карпатский рейнджер»

О своем герое: «В каждом из вас есть немного Макса, и в Максе есть немного от каждого из вас. Школа – это место, где мы, будучи детьми, рано или поздно впервые встречаемся с недетскими вещами. Хулиганского сердца Макса впервые касаются такие вещи как настоящая мужская дружба, измена и первая любовь… Лично мне было интересно еще раз приблизиться к этому и еще раз, как впервые, пережить. Надеюсь, что зритель вместе с Максом сможет вспомнить свои те самые ПЕРВЫЕ уже взрослые ощущения…».

Лера

В роли красотки Леры, дочки богатых родителей в «Первых ласточек» вы увидели юную актрису Полину Носыхину.

Возраст: 18 лет

Родной город: Киев

Семейное положение: не замужем

Где снималась: «Солнечный ноябрь», «Сестры по наследству», «Лучше всех», «Виноград», «Доктор Ковальчук», «Вторая жизнь Евы», «Прости», «Нити судьбы», «Между любовью и ненавистью» и др.

О своей героине: «Лера – девочка из богатой семьи, очень избалована, живет по принципу «Пусть будет так, как должно быть». Не очень хорошо, свысока относится к людям. На самом деле, у нее очень много проблем, большинство из которых идут из семьи. Лера не такая плохая, какой кажется на первый взгляд. Ее полностью изменит один человек, а кто именно и как – смотрите в «Первых ласточках».

Ден

Роль пловца Дениса Денисенко в сериале сыграл Максим Девизоров.

Возраст: 23 года

Родной город:

Киев Семейное положение: без пары

Образование: Киевский национальный университет культуры и искусств, специальность «Режиссер драматического театра»

Где снимался: «Номера», сериал «После школы», проект «Жизнь на грани» и др.

О герое: «Мой герой – Денис Денисенко. Страдает из-за недостатка родительского внимания и хочет этот дефицит восполнить в окружающем мире. Для этого ему необходимо быть лучшим во всем: в спорте – первый, среди пацанов – вожак, подружка – самая крутая в школе. Я бы его назвал дьяволом, который стремится к успеху любой ценой. Мстительный, хитрый, целеустремленный, но в то же время справедливый и харизматичный персонаж».

Следователь Макарова

В роли главной взрослой героини – Ольги Макаровой, мамы Феди снялась опытная актриса Виктория Литвиненко.

Возраст: 33 года

Родной город: Фастов

Семейное положение: замужем

Образование: КНУТКиТ им. Карпенко-Карого

Где снималась: «Операция Махаббат», «По законам военного времени-2», «Так далеко так близко», «Снайперша»

О своей героине: «Моя героиня – следователь, Ольга Макарова, женщина с очень непростой судьбой. Женщина, которая перегорела в себе, но все же нашла силы жить дальше, а работа ей в этом очень помогла. Она готова разобраться со своими проблемами, а в ходе главного расследования «Первых ласточек» Макарова многое поняла о своей личной трагедии жизни».

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