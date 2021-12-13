Смотри онлайн финал Адская кухня 2021 выпуск 15 на Новом канале! Каждый участник кулинарного шоу мечтает о собственном ресторане, звездах Мишлена и признании, но даже лучшие из них совершают ошибки. В первом испытании Саша, Юра и Яна вспомнят свои самые большие провалы. У них будет всего лишь один шанс, чтобы исправиться. Те участники, которые наберут больше всего баллов, получат бонус от шефа – возможность встретиться со своими матерями. Финалисты уже давно не видели семью, так что за такой бонус стоит побороться! Кто даже со второй попытки не сможет исправить то, что не понравилось Алексу Якутову? Узнай прямо сейчас – смотри финал Адская кухня 15 выпуск.

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