Сельдь на шубе: Простой рецепт от шефа Алекса Якутова

Шеф Алекс Якутов поделился пошаговым рецептом праздничного блюда. Почему шеф уверен, что сельдь должна быть именно «на шубе», а не «под», как в привычном нам рецепте, смотрите в видео!

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