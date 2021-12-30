Новый каналПекельна кухня
30 декабря

Сельдь на шубе: Простой рецепт от шефа Алекса Якутова

Шеф Алекс Якутов поделился пошаговым рецептом праздничного блюда. Почему шеф уверен, что сельдь должна быть именно «на шубе», а не «под», как в привычном нам рецепте, смотрите в видео!

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Сельдь на шубе: Простой рецепт от шефа Алекса Якутова
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