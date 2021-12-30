Шеф Алекс Якутов поділився покроковим рецептом святкової страви. Чому шеф впевнений, що оселедець має бути саме «на шубі», а не «під», як у звичному нам рецепті, дивіться у відео!

В тему:

Олів’є на Новий рік від Пекельного Шефа - простий покроковий рецепт

Що приготувати на Новий рік 2022? Оригінальні ідеї