26 вересня

Випуск 4. Частина 3. Кого злили суперники? Пара на мільйон. Сезон 1

Дивись онлайн проєкт Пара на мільйон 1 сезон 4 випуск від 26.09.2022 на сайті Нового каналу! Андрій дуже симпатизує його партнерці Вікторії, тому він нарешті наважиться запросити її на побачення. Проте приведе її не в романтичне місце, а в оптику перевірити зір. Чи оцінить Вікторія такий прояв уваги? Дізнайся просто зараз!

У 4 випуску Пара на мільйон сезон 1 церемонія вигнання пройде дуже напружено. Яку пару суперники вирішать відправити додому цього разу? Не пропусти найцікавіше – дивись онлайн реаліті Пара на мільйон сезон 1 випуск 4.

Дивитися онлайн 4 випуск Пара на мільйон 1 сезон

Новий каналПара на мільйонСезон 1Пара на мільйон. Сезон 1. Випуск 4 від 26.09.2022
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