Дивись онлайн проєкт Пара на мільйон 1 сезон 4 випуск від 26.09.2022 на сайті Нового каналу! Андрій дуже симпатизує його партнерці Вікторії, тому він нарешті наважиться запросити її на побачення. Проте приведе її не в романтичне місце, а в оптику перевірити зір. Чи оцінить Вікторія такий прояв уваги? Дізнайся просто зараз!

У 4 випуску Пара на мільйон сезон 1 церемонія вигнання пройде дуже напружено. Яку пару суперники вирішать відправити додому цього разу? Не пропусти найцікавіше – дивись онлайн реаліті Пара на мільйон сезон 1 випуск 4.

Дивитися онлайн 4 випуск Пара на мільйон 1 сезон