26 вересня

Випуск 4. Частина 2. Падіння і травми: розумники борються за тотем. Пара на мільйон. Сезон 1

Дивись онлайн проєкт Пара на мільйон 1 сезон 4 випуск від 26.09.2022 на сайті Нового каналу! У другому випробуванні за тотем хлопцям доведеться поборотися фізично. Щоб отримати недоторканність на церемонії голосування, розумникам потрібно подолати смугу перешкод і на кожному з етапів дістати троянду для своєї дівчини.

У 4 випуску Пара на мільйон 1 сезон випробування за тотем не пройде без неприємностей. Саша не втримається на перешкоді і впаде з висоти, а Марк серйозно травмує ногу. Чи зможуть хлопці дійти до фінішу та продовжити участь у проєкті? Не пропусти найцікавіше – дивись онлайн проєкт Пара на мільйон сезон 1 випуск 4.

Дивитися онлайн 4 випуск Пара на мільйон 1 сезон

Дивитися онлайн 3 частину 4 випуск Пара на мільйон 1 сезон

Новий каналПара на мільйонСезон 1Пара на мільйон. Сезон 1. Випуск 4 від 26.09.2022
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