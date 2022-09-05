05 вересня

Хто залишиться без пари і покине проєкт? Пара на мільйон. Сезон 1. Випуск 1. Частина 3

Дивись онлайн реаліті Пара на мільйон 1 сезон 1 випуск від 05.09.2022 на сайті Нового каналу! Хлопці та дівчата познайомилися одне з одним і пройшли перші випробування. Тепер їхнє завдання – об’єднатися в пари відповідно до симпатій. Дівчина обирає хлопця, і якщо він відповідає взаємністю, то вони разом продовжують брати участь у проєкті та долають усі випробування на шляху до головного призу. Проте хлопців 12, а дівчат – 13, тому в першому випуску одна красуня поїде додому. Хочеш дізнатися, як складуться пари? Дивись онлайн проєкт Нового каналу Пара на мільйон 2022 випуск 1.

Дивитися онлайн Пара на мільйон 1 випуск

Новий каналПара на мільйонСезон 1
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