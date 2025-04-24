Смотри онлайн любимое тревел-шоу Орел и Решка. Земляне 2 сезон 5 выпуск на сайте Нового канала, в котором ведущие отправляются в сердце Африки – разностороннюю и колоритную Замбию. Кирилл Макашов и Michelle Andrade, как всегда, бросят монетку: один получит люксовые возможности, а другой – всего 100 долларов на все расходы. Кто окунется в мир элитных развлечений, эксклюзивных экскурсий и знакомств с верхушкой Замбии, а кто будет исследовать улицы столицы Лусаки пешком, пробуя экзотические вкусности с местного рынка и открывая жизнь обычных замбийцев? Включай 5 выпуск Орел и Решка. Земляне 2 сезон, чтобы увидеть все собственными глазами!

Этот выпуск раскроет две совершенно разные реальности: от жизни в бедных компаундах до роскошного лайф стайлу представителей шоу-бизнеса. Страна контрастов точно тебя поразит своими яркими людьми и трогательными историями – смотри Орел и Решка. Земляне 2 сезон 5 выпуск на сайте Нового канала!

Орел и Решка

Орел и Решка. Земляне 2 сезон

Орел и Решка. Земляне 2 сезон 4 выпуск