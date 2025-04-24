Дивись онлайн улюблене тревел-шоу Орел і Решка. Земляни 2 сезон 5 випуск на сайті Нового каналу, в якому ведучі вирушають до серця Африки – різносторонньої та колоритної Замбії. Кирило Макашов і Michelle Andrade, як завжди, кинуть монетку: один отримає люксові можливості, а інший – лише 100 доларів на всі витрати. Хто зануриться у світ елітних розваг, ексклюзивних екскурсій і знайомств з верхівкою Замбії, а хто досліджуватиме вулиці столиці Лусаки пішки, куштуючи екзотичні смаколики з місцевого ринку та відкриваючи життя звичайних замбійців? Вмикай 5 випуск Орел і Решка. Земляни 2 сезон, щоб побачити все на власні очі!

Цей випуск розкриє дві абсолютно різні реальності: від життя у бідних компаундах до розкішного лайф сталу представників шоу-бізнесу. Країна контрастів точно тебе вразить своїми яскравими людьми та зворушливими історіями – дивись Орел и Решка. Земляни 2 сезон 5 випуск на сайті Нового каналу!

Орел і Решка

Орел і Решка. Земляни. 2 сезон

Орел і Решка. Земляни 2 сезон 4 випуск