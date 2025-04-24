24 квітня

Орел і Решка. Земляни. 2 сезон – Замбія. Випуск 5

Дивись онлайн улюблене тревел-шоу Орел і Решка. Земляни 2 сезон 5 випуск на сайті Нового каналу, в якому ведучі вирушають до серця Африки – різносторонньої та колоритної Замбії. Кирило Макашов і Michelle Andrade, як завжди, кинуть монетку: один отримає люксові можливості, а інший – лише 100 доларів на всі витрати. Хто зануриться у світ елітних розваг, ексклюзивних екскурсій і знайомств з верхівкою Замбії, а хто досліджуватиме вулиці столиці Лусаки пішки, куштуючи екзотичні смаколики з місцевого ринку та відкриваючи життя звичайних замбійців? Вмикай 5 випуск Орел і Решка. Земляни 2 сезон, щоб побачити все на власні очі!

Цей випуск розкриє дві абсолютно різні реальності: від життя у бідних компаундах до розкішного лайф сталу представників шоу-бізнесу. Країна контрастів точно тебе вразить своїми яскравими людьми та зворушливими історіями – дивись Орел и Решка. Земляни 2 сезон 5 випуск на сайті Нового каналу!

Орел і Решка

Орел і Решка. Земляни. 2 сезон

Орел і Решка. Земляни 2 сезон 4 випуск

Новий каналОрел і РешкаЗемляни. 2 сезон
Новини каналу
Новини каналу
Орел і Решка. Земляни. 2 сезон – Замбія. Випуск 5

«Це травма для мене»: донька Олени Кравець – про дитинство за лаштунками

23 квітня
Орел і Решка. Земляни. 2 сезон – Замбія. Випуск 5

Бренди та особистий охоронець: дівчина блогера-мільйонника Дениса Повєткіна прийшла на реаліті «Мамо, ваш вихід!»

23 квітня
Орел і Решка. Земляни. 2 сезон – Замбія. Випуск 5

«Треба прочитати всім українцям»: добірка мотивуючої літератури від Каті Олос

23 квітня
Показати більше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь